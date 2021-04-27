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В Беларуси запретили вещание двух российских телеканалов
27 апреля, 2021 15:01
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Pixabay
С 26 апреля 2021 года Министерство информации Беларуси прекратил вещание двух российских телепрограмм в республике.
Запрещенкой стал телеканал «Наш Футбол», целиком посвященный российскому футболу.
Также прекращено вещание эротического канала «НЮ АРТ ТВ».
В ведомстве отметили, что срок действия на вещание телеканалов, которое выдавалось оно на трехлетний период, истек, поэтому трансляция названных программ прекращается, сообщает «TUT.BY».
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