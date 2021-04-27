В Беларуси запретили вещание двух российских телеканалов

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С 26 апреля 2021 года Министерство информации Беларуси прекратил вещание двух российских телепрограмм в республике.

Запрещенкой стал телеканал «Наш Футбол», целиком посвященный российскому футболу.

Также прекращено вещание эротического канала «НЮ АРТ ТВ».

В ведомстве отметили, что срок действия на вещание телеканалов, которое выдавалось оно на трехлетний период, истек, поэтому трансляция названных программ прекращается, сообщает «TUT.BY».

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