Фото: newsbel.by

Следователи Беларуси завели уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них. Подозреваемыми стали граждане страны, вышедшие 1 ноября на несанкционированный протестный митинг – речь идет о 231 человеке.

Накануне в Минске правоохранительные органы задержали несколько сотен местных жителей. Следователи отмечают, что они грубо нарушали общественный порядок и неповиновались представителям власти. Сообщается, что различные организации не смогли вести свою деятельность из-за бунтующих. Кроме того, задержанные оказались виновны в нарушении работы транспорта.

«Подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек. Они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий, – передает пресс-служба ведомства. – Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности».

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен мобилизовать все возможные силы ради «защиты страны».