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Лукашенко готов мобилизовать все возможные силы ради сохранения власти

Антон Мельников
30 октября, 2020 15:20
1 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Ради «защиты» страны, президент Беларуси Александр Лукашенко готов мобилизовать все возможные силы. Об этом он сам заявил на встрече с коллективом МВД. Президент добавил, что любая война начинается изнутри и именно так подготавливается война в Беларуси.

«Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война — это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

Также белорусский президент напомнил, что западной границе страны «неспокойно». И заявил, что войска НАТО начали проявлять активность, как только в Беларуси начались протесты.

«Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… <…> И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены», — цитируют Лукашенко «Известия».

Ранее белорусский президент заявил участникам протестов, что властям отступать некуда и «в плен» они никого брать не будут.

темы
политика
Александр Лукашенко
Беларусь
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