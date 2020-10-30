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«Нам отступать некуда»: Лукашенко о красных линиях. «Мы в плен никого не берем»

Дмитрий Байков
30 октября, 2020 13:43
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фото: Kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег участников беспорядков от попыток дестабилизировать инфраструктуру республики. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с коллективом МВД.

По словам Лукашенко, нельзя пересекать кранные линии, они обозначены. «И не дай бог кто-то их переступит». «Нам отступать некуда» с сегодняшнего дня «мы в плен никого не берем».

Лукашенко подчеркнул, что нельзя даже прикасаться к сотрудникам силовых структур и, если кто-то пересечет эту красную линию «он должен уйти оттуда как минимум без рук», приводит слова президента Беларуси БЕЛТА.

Ранее Лукашенко рассказал об агрессивной политике блока НАТО и, в первую очередь Польши.

темы
общество
политика
Александр Лукашенко
Беларусь
протесты
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