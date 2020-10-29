«Мы за свою страну погибнем все»: Лукашенко рассказал об агрессии НАТО

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об агрессивной политике блока НАТО и, в первую очередь Польши.

По словам Лукашенко, полякам и НАТО нужна вся Беларусь, но у них ничего не получится. «Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», - сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко напомнил о телефонном разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео. В нем он заявил, что, «если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (...) мы будем отвечать», цитирует слова белорусского лидера БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, финансируют из-за рубежа.