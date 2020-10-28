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Александр Лукашенко назвал источник финансирования бастующих рабочих
28 октября, 2020 09:33
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фото: Kremlin.ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, финансируют из-за рубежа.
Президент Беларуси заявил об этом на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
По словам Лукашенко, тех, кто не хочет работать единицы и они проплачены из Польши и Литвы. Деньги идут по закрытым каналам, которые трудно отследить, пишет РБК.
Ранее Лукашенко заявил, что против республики развернута террористическая война по многим направлениям.
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