Александр Лукашенко заявил о развернутой террористической войне в Беларуси

фото: Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики развернута террористическая война по многим направлениям. Об этом он сказал на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

По словам Лукашенко, участники акций протеста пересекли «красную черту». Так белорусский лидер прокомментировал попытки протестующих выйти на железную дорогу с целью блокировки автоматики и замыкания рельс.

Лукашенко назвал это действиями организованных преступных групп с признаками терроризма, потому что они могут привести к серьезным авариям и гибели множества людей, пишет БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультимативные требования.