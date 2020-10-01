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В Беларуси стартовало вакцинирование добровольцев препаратом «Спутник V»

Дмитрий Байков
1 октября, 2020 10:54
1 мин
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фото: Minzdrav.gov

В Беларуси 1 октября, как и предполагалось, начнется вакцинация добровольцев российской вакциной «Спутник V» от коронавируса. Об этом сегодня сообщил Минздрав республики.

Москва и Минск договорились об участии республики в третьем этапе тестирования российской вакцины. Таким образом, Беларусь стала первой страной, где проводится клиническое исследование вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусом.

За сутки выявлено 4 069 новых случая заражения COVID-19, это наибольший суточный прирост с начала эпидемии.

темы
Россия
общество
Беларусь
коронавирус
вакцинация
Спутник V
1 мин