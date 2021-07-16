В Беларуси россиянку Бабаеву из правозащитного центра «Весна» поместили в изолятор
В Беларуси гражданку России Евгению Бабаеву поместили в изолятор временного содержания, где она будет находиться 72 часа.
Женщине не предъявили обвинения, при этом она проходит по уголовному делу. Бабаева работала волонтеркой правозащитного центра «Весна», где ранее власти провели обыски.
Как сообщил супруг задержанной Вячеслав Бабаев, они опасались депортации и не участвовали в массовых протестах. Бабаева в рамках сотрудничества с «Весной» дежурила около отделений милиции и посещала суды по делам задержанных участников протеста.
Родственники россиянки обратились в посольство РФ в Минске, сообщает телеканал «Дождь».
Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси устроили массовые обыски у оппозиционеров. Силовики нагрянули, в том числе к сотрудникам правозащитного центра «Весна». Это произошло на следующий день после слов главы государства Александра Лукашенко о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций.