Силовики после слов Александра Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров
Сотрудники правоохранительных органов Беларуси устроили массовые обыски у оппозиционеров.
Это произошло на следующий день после слов главы государства Александра Лукашенко о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций. Силовики нагрянули к сотрудникам правозащитного центра «Весна», координатору кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрею Полуде, директору центра правовой информации Lawtrend Ольге Смолянко и правозащитнику Кириллу Кофанову.
Также обыски проходили у общественных активистов Тамары и Сергея Мацкевич и Николая Шараха. Кроме того, в списке значатся партии БНФ, благотворительный проект «Имена», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, ассоциация белорусов мира «Отечество», движение «За Свободу», центр экономических исследований BEROC и общественное объединение «Гендерные перспективы».
После этого на связь перестала выходить руководитель «Весны» Алесь Беляцкий. В неизвестном направлении увезли редактора портала Orsha.eu Игоря Казмерчака.
13 июля президент Беларуси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о начале активной борьбы против действующих в республике прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций. По утверждению Лукашенко, они финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии, пишет «Lenta.ру».
Тем временем, официальных комментариев о причинах и результатах более 20 обысков в Минске силовики не дают.
По мнению блогеров. Правоохранительные органы готовят официальное заявление по проводимым следственным мероприятиям, сообщает «Sputnik Беларусь».