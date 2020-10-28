В Беларуси рассказали о применении боевого оружия на протестах

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Силовые структуры Беларуси будут применять огнестрельное оружие на протестах только в случае диверсий, терактов и нападения на сотрудников силовых структур. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

По словам министра, боевое оружие не будет применяться по участникам протестов без веской причины. Это возможно только в случае оказания активного сопротивления, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, финансируют из-за рубежа.