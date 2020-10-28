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В Беларуси рассказали о применении боевого оружия на протестах

Дмитрий Байков
28 октября, 2020 15:43
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фото: Wikipedia

Силовые структуры Беларуси будут применять огнестрельное оружие на протестах только в случае диверсий, терактов и нападения на сотрудников силовых структур. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

По словам министра, боевое оружие не будет применяться по участникам протестов без веской причины. Это возможно только в случае оказания активного сопротивления, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, финансируют из-за рубежа.

темы
общество
Беларусь
протесты
оружие
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