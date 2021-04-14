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В Беларуси не знают где построить хранилище для отходов с БелАЭС

Лилия Караева
14 апреля, 2021 17:40
1 мин
Лилия Караева
14 апреля, 2021 17:40
1 мин
Электростанция
Pixabay

К 2031 году в Беларуси построят хранилище радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Оно будет рассчитано на длительное захоронение.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Госатомнабзора Леонид Дедуль. Временное хранение низко- и среднеактивных отходов предусмотрено на самой АЭС. Такие отходы будут отправлять в специальный бассейн выдержки на 10 лет, а затем перевозить в Россию. Часть из них вернется и будет размещена в хранилище.

По словам начальника управления регулирования радиационной безопасности Госатомнадзора Виктории Антоновой, идет поиск площадки под строительство объекта. После выбора места пройдут общественные обсуждения.

За 60 лет планируемой эксплуатации АЭС будет образовано около 9 тысяч кубометров низко- и среднеактивных отходов, а также 60 кубометров высокоактивных, сообщает агентство Минск-Новости.

Ранее в Японии запретили работу самой крупной АЭС в мире.

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ТЕГИ
Беларусь
АЭС
Ядерные отходы
Хранилище
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