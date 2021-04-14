Работу самой крупной атомной электростанции в мире запретили из-за поломок и посторонних лиц

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Самая крупная в мире атомная электростанция «Касивадзаки-Карива», которая находится в Японии, как минимум на год прекратит работу. Соответствующее решение принял японский Комитет по контролю за атомной энергетикой - к такой мере прибегают впервые в истории атомной энергетики страны.

Решение обусловлено нарушениями безопасности на АЭС. Ранее с этим согласилась ТЕРСО.

Безопасность на объекте не соблюдается на должном уровне. На 15 участках выявили поломки. Кроме неисправного оборудования, обнаружены случаи проникновения на станцию посторонних лиц. Не обеспечивается должная сохранность ядерных материалов. Чтобы исправить эти недостатки, потребуется минимум год, сообщает ТАСС.

АЭС «Касивадзаки-Карива» расположена на берегу Японского моря, на острове Хонсю. По мощности своих семи реакторов она находится на первом месте в мире.

Ранее сообщалось, что Япония приняла решение сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан.