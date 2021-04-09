Япония сбросит в океан накопившуюся на АЭС «Фукусима-1» радиоактивную воду

Люди

Япония приняла решение сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Несмотря на то, что она обработана и очищена, представители рыболовной индустрии опасаются, что потребители откажутся от морепродуктов.

По замыслу японского правительства, сброс воды должен произойти в 2023 году. Эта мера связана с тем, что к концу следующего года резервуары с водой после взрывов реакторов будут переполнены.

Перед сбросом воду, содержащую небольшое количество радиоактивного элемента трития, тщательно очистят, сообщает радио Sputnik.

Напомним, весной 2011 года у побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Волна обрушилась на АЭС, что вызвало масштабную аварию. Погибли 15,9 тысяч человек, 2,5 тысяч до сих пор не найдены.