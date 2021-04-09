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Япония сбросит в океан накопившуюся на АЭС «Фукусима-1» радиоактивную воду
9 апреля, 2021 11:48
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Global Look Press
Япония приняла решение сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Несмотря на то, что она обработана и очищена, представители рыболовной индустрии опасаются, что потребители откажутся от морепродуктов.
По замыслу японского правительства, сброс воды должен произойти в 2023 году. Эта мера связана с тем, что к концу следующего года резервуары с водой после взрывов реакторов будут переполнены.
Перед сбросом воду, содержащую небольшое количество радиоактивного элемента трития, тщательно очистят, сообщает радио Sputnik.
Напомним, весной 2011 года у побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Волна обрушилась на АЭС, что вызвало масштабную аварию. Погибли 15,9 тысяч человек, 2,5 тысяч до сих пор не найдены.
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