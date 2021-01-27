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В Беларуси девушку арестовали за популярный символ среди критиков российского президента

Лилия Караева
27 января, 2021 09:13
1 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 09:13
1 мин
Ершик
Memepedia.ru

Девушку, принесшую к зданию посольства России в Беларуси ершик с надписью «Путину», арестовали на 15 суток. Инцидент произошел в день российских протестных акций 23 января.

Суд Центрального района Минска признал девушку виновной в нарушении порядка проведения акции.

По словам арестованной, ее задержал мужчина, выбежавший из будки посольства. В суде свидетель-милиционер отрицал это, пишет издание Onliner.

Туалетный ершик стал популяряным символом среди критиков российского президента после выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». В публикации говорилось о закупке в резиденцию под Геленджиком итальянских ершиков по 62 тыс. рублей за штуку.

Президент России Владимир Путин отрицает связь с резиденцией. 25 января он почти 7 минут размыто отвечал на вопрос студента о приписываемом ему «дворце».

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ершик
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