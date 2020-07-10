В Башкирии убили 100-летнего ветерана ВОВ

Общество

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Неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кигинском районе Башкирии, по факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.

Расследование убийства проводится при непосредственном контроле главы местного управления следственного управления Башкирии. На место зверского убийства также скоро прибудет министр МВД Башкирии Роман Даев.

Наиболее вероятной причиной смерти 100-летнего ветерана ВОВ является убийство во врем ограбления, сообщает издание «Московский комсомолец». Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети «Вконтакте» главой администрации района, в котором на постоянной основе жил убитый.

Органы следствия совершают все необходимые следственные действия, необходимые для установления лица либо лиц, совершивших преступление.

Ранее сообщалось, что россиянку приговорили к 15 годам колонии за убийство годовалого сына из-за плача.