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Россиянку приговорили к 15 годам колонии за убийство годовалого сына из-за плача

Лилия Караева
9 июля, 2020 10:11
1 мин
Ребенок плачет
Piqsels.com

В Башкирии вынесли приговор жительнице Дюртюлинского района, которая убила сына из-за непрекращающегося плача и закопала тело возле дома. Ей назначили 15 лет колонии общего режима.

Верховный суд Башкирии признал 29-летнюю россиянку виновной в убийстве ребенка 29 августа 2019 года. Установлено, что женщина задушила годовалого сына и закопала труп во дворе.

Обвиняемая не сразу созналась в преступлении и выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома или его похитил отец.

Помимо лишения свободы, суд назначил россиянке штраф в размере 1 млн рублей. Она должна выплатить деньги отцу ребенка в качестве компенсации морального вреда, пишет РИА Новости.

Ранее в Астрахани женщина убила 12-летнего сына и закатала его в бетон.

темы
суд
убийство
ребенок
Башкирия
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