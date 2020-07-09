Общество
Россиянку приговорили к 15 годам колонии за убийство годовалого сына из-за плача
9 июля, 2020 10:11
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Piqsels.com
В Башкирии вынесли приговор жительнице Дюртюлинского района, которая убила сына из-за непрекращающегося плача и закопала тело возле дома. Ей назначили 15 лет колонии общего режима.
Верховный суд Башкирии признал 29-летнюю россиянку виновной в убийстве ребенка 29 августа 2019 года. Установлено, что женщина задушила годовалого сына и закопала труп во дворе.
Обвиняемая не сразу созналась в преступлении и выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома или его похитил отец.
Помимо лишения свободы, суд назначил россиянке штраф в размере 1 млн рублей. Она должна выплатить деньги отцу ребенка в качестве компенсации морального вреда, пишет РИА Новости.
Ранее в Астрахани женщина убила 12-летнего сына и закатала его в бетон.
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