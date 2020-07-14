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В Башкирии продолжают выявлять случаи заболевания людей мышиной лихорадкой

Лилия Караева
14 июля, 2020 10:18
1 мин
Мышь
Piqsels.com

В Республике Башкортостан с января по июнь зарегистрировано 165 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Это в 1,2 раза выше уровня прошлого года, когда было выявлено 128 зараженных.

Как сообщила 14 июля заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева, с начала сезона в Уфе произошло 41 заражение. Она перечислила районы, где чаще всего выявляют случаи мышиной лихорадки.

Очаги распространения расположены в основном на территории лесных массивов. По 10% заболевших выявлены в Уфимском и Иглинском районах, а также в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы, рассказывают «Аргументы и факты Уфа». Еще 7,3% заражений фиксируется в Шакше. По 5% зарегистрированы у реки Сутолки, в лесном массиве Фанерного комбината, в микрорайонах Забельский, Южный, поселке 8 марта.

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов призвал проводить дезобработку мест, где происходят заражения.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (или мышиная лихорадка) - вирусное заболевание, протекающее с лихорадкой и поражением почек. Стандартных схем его лечения не существует. Основной носитель вируса - рыжая полевка.

Ранее сообщалось о 15 погибших от вспышки лихорадки Эбола в Конго.

темы
заражение
Башкирия
мышиная лихорадка
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