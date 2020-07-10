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Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность случаями бубонной чумы у границ РФ

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 13:52
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фото: Kremlin.ru

Россию беспокоят случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая вызывают обеспокоенность. Тем более, что это происходит вблизи от российских границ, пишет «РИА Новости».

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галина Компанец рассказала, что очаги чумы есть практически во всем мире. Вспышки в Китае носят эндемический характер и были всегда. Сейчас наблюдается особое отношение к такого рода инфекциям, после пандемии коронавируса на них обращают внимание.

Переносчиками инфекции являются суслики. Люди могут заразиться при контакте с больным грызуном или при укусе блохи, которая кусала до этого зараженное животное.

темы
Россия
общество
Дмитрий Медведев
бубонная чума
1 мин