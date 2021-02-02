Башкирия и Кемеровская область лидируют по заболеваемости ВИЧ в России

Общество

Уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний показатель по России в 32 регионах.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сегодня в стране средний показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,77 на 100 тысяч населения, в то время, как в Башкирии и Кемеровской области он достигал 128,92.

Отмечается, что за последнее время в России ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. Так, в прошлом году доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%.

При этом в последние годы в стране отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ, сообщает РБК.

Основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных по-прежнему является туберкулез.

Средний возраст умерших от заболевания граждан по России – 39 лет. Всего на Земле вирусом иммунодефицита человека страдают 38 миллионов человек.