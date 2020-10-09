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В Азербайджан направлены 400 сирийских наемников для борьбы с армянами
9 октября, 2020 19:10
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Pixabay
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что из Сирии в Азербайджан направляются более 400 наёмников для борьбы с силами Армении в Нагорном Карабахе.
Кроме того, по данным SOHR, число погибших в Карабахе сирийских наемников выросло до 107 человек. За последние сутки было убито не менее 26 человек, передает Lenta.ru.
Ранее Никол Пашинян заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в раздираемом войной регионе.
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