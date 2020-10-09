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Общество
Никол Пашинян заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в раздираемом войной регионе
9 октября, 2020 13:04
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Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с новым заявлением по Нагорному Карабаху. По его словам, региону грозит гуманитарная катастрофа.
Пашинян убежден, что действия Азербайджана и Турции направлены не только на захват спорной территории, но и против непосредственно Армении, передает ТАСС.
Ранее стало известно о возможности заключения перемирия между враждующими сторонами. Информация об этом поступила из администрации президента Франции
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