В Нагорном Карабахе может быть заключено перемирие в ближайшее время

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В нагорном Карабахе стороны конфликта в ближайшее время могут заключить соглашение о перемирии. Об этом сообщило агентство Франс Пресс ссылаясь на администрацию президента Франции.

Cообщается, что перемирие может быть заключено в пятницу или субботу. Однако «все еще ненадежно», пишет «РИА Новости».

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана ранее приняли предложение президента России Владимира Путина и согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. О решении Баку и Еревана сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.