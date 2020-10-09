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Баку и Ереван согласились на консультации по Карабаху в Москве после призыва Путина

Лилия Караева
9 октября, 2020 10:52
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение президента России Владимира Путина и согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. О решении Баку и Еревана сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», - приводит слова Захаровой РИА Новости.

О приглашении министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Россию стало известно накануне. Путин призывал остановить бои в Нагорном Карабахе, чтобы произвести обмен пленными и телами погибших.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях. Накануне источник в армянском правительстве сообщил о возможном перемирии.

темы
Москва
Владимир Путин
переговоры
Ереван
Баку
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