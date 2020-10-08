Армения и Азербайджан договорились о прекращении военных действий сегодня в 18:00

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Источник в армянском правительстве сообщил о возможном перемирии между Арменией и Азербайджаном. Страны договорились прекратить боевые действия 8 октября в 18:00.

По словам собеседника, «стороны уже достигли договоренности при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Причиной такого решения послужило то, что Азербайджан, понесший большие потери среди военных и техники, существенно улучшил позиции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, пишет Eadaily. Ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха не позволили войскам Азербайджана взять контроль над территорией непризнанной республики.

Напомним, столкновения в регионе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта в Карабахе, который в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана.

Ранее сообщалось о попавших в ловушку в Карабахе азербайджанских военных. По ним, как уверяют в Армении, нанесены сокрушительные удары.