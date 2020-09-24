В аптеках российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» продавать не будут

sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет поступать в продажу в аптеки. Этого нельзя делать, поскольку у препарата есть требования по температурному режиму, которые сложно соблюдать.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, у препарата сложный температурный режим, который сложно соблюдать в аптеках. При этом по всей стране будут открыты пункты вакцинации. Сейчас над этим работает Минздрав, пишет «РИА Новости».

Ранее популярный голливудский актер и продюсер Эдриан Броуди объявил подписчикам в Instagram, что он стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Артист сообщил, что ему сделали прививку и препарат совершенно безопасен.