Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В аптеках российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» продавать не будут

Дмитрий Байков
24 сентября, 2020 14:58
1 мин
1
sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет поступать в продажу в аптеки. Этого нельзя делать, поскольку у препарата есть требования по температурному режиму, которые сложно соблюдать.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, у препарата сложный температурный режим, который сложно соблюдать в аптеках. При этом по всей стране будут открыты пункты вакцинации. Сейчас над этим работает Минздрав, пишет «РИА Новости».

Ранее популярный голливудский актер и продюсер Эдриан Броуди объявил подписчикам в Instagram, что он стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Артист сообщил, что ему сделали прививку и препарат совершенно безопасен.

темы
Россия
общество
коронавирус
вакцина
аптеки
Спутник V
1 мин