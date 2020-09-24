Звезда Голливуда «укололся» российской вакциной от COVID-19 и заговорил по-русски

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Популярный голливудский актер и продюсер Эдриан Броуди объявил подписчикам в Instagram, что он стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Артист сообщил, что ему сделали прививку и препарат совершенно безопасен.

«Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно», - написал Броуди. Далее актер пошутил, что некоторые побочные эффекты у препарата все же имеются. Во второй части поста он сделал запись на кириллице, чем рассмешил российских пользователей. «Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши».

Русскоязычные подписчики оценили шутку актера о том, что побочным эффектом вакцины оказалось умение писать на русском языке. При этом посоветовали Броуди в подобных случаях консультироваться со знающими язык людьми, чтобы не получалась околесица, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.