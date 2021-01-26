Новости Общество
Общество
В апреле заболеваемость коронавирусом в РФ упадет вдвое
26 января, 2021 23:33
1 мин
1 мин
pixabay.com
Показатели заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны могут снизиться вдвое.
Как заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, далее возможен очередной рост заболеваемости COVID-19 из-за естественного весеннего пика.
Тавадян отметил, что вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется коронавирус, сообщает РИА «Новости».
Раннее в Госдуме выступили против принудительной вакцинации от коронавируса. Подобные действия, по словам главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, могут привести к социальной и политической напряжённости.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку