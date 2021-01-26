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В апреле заболеваемость коронавирусом в РФ упадет вдвое

Артем Денисов
26 января, 2021 23:33
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 23:33
1 мин
коронавирус
pixabay.com

Показатели заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны могут снизиться вдвое.

Как заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, далее возможен очередной рост заболеваемости COVID-19 из-за естественного весеннего пика.

Тавадян отметил, что вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется коронавирус, сообщает РИА «Новости».

Раннее в Госдуме выступили против принудительной вакцинации от коронавируса. Подобные действия, по словам главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, могут привести к социальной и политической напряжённости.

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