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Вакцинация напролом: в Госдуме предупредили о последствиях

Сергей Михневич
17 января, 2021 08:25
1 мин
Вакцинация в России
Pixabay

В Госдуме выступили против принудительной вакцинации от коронавируса. Подобные действия, по словам главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, могут привести к социальной и политической напряжённости.

Речь идёт о предложении врача-иммунолога Владислава Жемчугова. Накануне он выступил с инициативой внести в трудовой договор представителей контактных профессий обязательное требование о наличии прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания, - заявил Ярослав Нилов в интервью «РИА Новости».

Депутат добавил, что сейчас усилия следует сосредоточить именно на агитации и разъяснительной работе.

темы
Россия
Пандемия
Вакцинация
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