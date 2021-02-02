Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Амстердаме возведут новый «эротический центр» – квартал красных фонарей демонтируют

Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 15:39
1 мин
Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 15:39
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Власти Амстердама намерены перенести свой квартал красных фонарей в новый «эротический центр», который будет находиться на окраине города, точное место пока не определено. Таким образом они хотят попытаться перестроить туризм в голландской столице.

«Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить лучшее сочетание функций, лучший контроль, ценную экономику для посетителей и укрепление культурного разнообразия и местной идентичности», – цитирует мэра города Фемке Халсему Independent.

Также по ее словам подобная инициатива позволит разместить в центре города больше туристов и сделать общественные пространства доступнее как для жителей Амстердама, так и для гостей. Кроме того, перенос квартала красных фонарей подавит наркотуризм, считает Халсема.

Ранее сообщалось о том, что ряд стран готовы открыть границы для туристов. Но только для тех, кто получил вакцину против новой коронавирусной инфекции.

Поделиться
ТЕГИ
туризм
Голландия
Амстердам
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!