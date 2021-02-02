Общество

Власти Амстердама намерены перенести свой квартал красных фонарей в новый «эротический центр», который будет находиться на окраине города, точное место пока не определено. Таким образом они хотят попытаться перестроить туризм в голландской столице.

«Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить лучшее сочетание функций, лучший контроль, ценную экономику для посетителей и укрепление культурного разнообразия и местной идентичности», – цитирует мэра города Фемке Халсему Independent.

Также по ее словам подобная инициатива позволит разместить в центре города больше туристов и сделать общественные пространства доступнее как для жителей Амстердама, так и для гостей. Кроме того, перенос квартала красных фонарей подавит наркотуризм, считает Халсема.

Ранее сообщалось о том, что ряд стран готовы открыть границы для туристов. Но только для тех, кто получил вакцину против новой коронавирусной инфекции.