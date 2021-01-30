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Ряд стран согласились открыть границы для туристов

Сергей Михневич
30 января, 2021 14:53
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 14:53
1 мин
Исландия
Pixabay

Вакцинированных от коронавируса туристов ждут Сейшельские острова, Исландия и Румыния. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на власти упомянутых государств.

Отдыхающим разрешат въезд с сертификатом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, для привитых гостей будет отменен карантин.

Кипр тоже готов принимать вакцинированных туристов, при этом с 1 марта привитых освободят и от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста. Маврикий не станет отправлять таких туристов на двухнедельный карантин.

Сейчас условия въезда обсуждают Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша, пишет Росбалт.

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