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В Алтайском крае пожарная машина на полной скорости влетела в идущий поезд

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 18:19
1 мин
Фото
Фото: mos.ru

В Алтайском крае на трассе Озерки — Цаплино пожарная машина врезалась в проходящий поезд прямо на переезде. В результате аварии водитель автомобиля погиб, еще три человека пострадали.

Причиной ДТП стали отказавшие тормоза пожарной машины. Заградительное устройство остановить несущийся на полной скорости автомобиль также не смогло, пишет издание Baza.

Под Ярославлем произошла авария с участием военных. В случившемся обвиняют гражданских.

темы
происшествия
аварии
Алтайский край
1 мин