Под Ярославлем произошла авария с участием военных. Обвиняют гражданских
В Ярославской области на трассе М-8 «Холмогоры» в поселке Петровское произошла авария с участием грузовых машин Военной инспекции. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что ДТП случилось из-за действий водителей гражданских автомобилистов.
Ведомство утверждает, что «Газель» и легковушка пытались обогнать военную колонну на большой скорости. Избегая столкновения с другими транспортными средствами, автомобилисты вклинились в колонну военных большегрузов, спровоцивав тем самым аварию.
В результате ДТП пострадали спецавтомобили Военной автомобильной инспекции. Информация о пострадавших и погибших пока не опубликована.
Известно, что из-за случившегося на федеральной трассе образовалась многокилометровая пробка в сторону Ярославля.
«Русская планета» продолдает следить за ходом событий.
Ранее в Самарской области произошло серьёзное ДТП. Четверо человек погибли, еще один был госпитализирован.