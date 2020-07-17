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Под Ярославлем произошла авария с участием военных. Обвиняют гражданских

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 15:11
1 мин
Фото
Фото: Авторевю

В Ярославской области на трассе М-8 «Холмогоры» в поселке Петровское произошла авария с участием грузовых машин Военной инспекции. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что ДТП случилось из-за действий водителей гражданских автомобилистов.

Ведомство утверждает, что «Газель» и легковушка пытались обогнать военную колонну на большой скорости. Избегая столкновения с другими транспортными средствами, автомобилисты вклинились в колонну военных большегрузов, спровоцивав тем самым аварию.

В результате ДТП пострадали спецавтомобили Военной автомобильной инспекции. Информация о пострадавших и погибших пока не опубликована.

Известно, что из-за случившегося на федеральной трассе образовалась многокилометровая пробка в сторону Ярославля.

«Русская планета» продолдает следить за ходом событий.

Ранее в Самарской области произошло серьёзное ДТП. Четверо человек погибли, еще один был госпитализирован.

темы
аварии
военные
Ярославская область
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