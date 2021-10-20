В 2021 году арестовали в полтора раза больше протестующих, чем за последние 10 лет
Не секрет, что в 2021-м в России случилась вспышка протестных настроений. В этом году в стране арестовали в полтора раза больше митингующих, чем за последние 10 лет.
Известно, что по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» к ответственности привлечено 14 тысяч 69 человек, что составляет 56 процентов от общего числа привлечённых за предыдущие 10 лет (25 тысяч 158 санкций).
Сумма штрафов при этом достигла 148 миллионов 860 тысяч 629 рублей, добровольно граждане выплатили лишь свыше 23,3 миллиона рублей.
Кроме того, суды нередко применяли статью »Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка«. Чаще всего в Санкт-Петербурге, передает правозащитный проект »Апология« в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что в России собираются видоизменить закон об иноагентах.