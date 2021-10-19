«Чтобы не допускать перегибов»: в РФ собираются изменить закон о СМИ-иноагентах
Фракция «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) в Госдуме собирается подготовить предложения по корректировке законопроекта о СМИ-иноагетах. Об этом сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.
Его смутило, что Минюст включил в соответствующий реестр информагентство «Росбалт»*. Сейчас в список иноагентов включают юрлица и физлица, получающие деньги из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью. Но что есть политическая деятельность и почему иностранным финансированием может считаться даже минимальное денежное поступление не из России, неясно, поскольку понятия очень размыты.
Миронов убежден — ситуацию необходимо исправлять. Во-первых, определить критерии, во-вторых, необходимо доказать связь между иностранным финансированием и политической деятельностью, в третьих, важно пересмотреть саму процедуру включения в реестр иноагентов, «чтобы решение принималось в судебном порядке, а не просто по усмотрению Минюста».
Политик считает, что СМИ, как минимум, должны иметь возможность исправить ситуацию, если им не хочется быть в списке иноагентов. Этими вопросами Миронов и его подчиненные планируют заняться, «чтобы не допускать перегибов». О планах справороссов он рассказал в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о том, что российские СМИ начнут маркировать фейковую информацию в Сети.
*«Росбалт» - признано в РФ СМИ-иноагетом.