Уцелевший в недавнем крушении L-410 в Татарстане капитан полиции может быть уволен из органов
МВД начало проверку в отношении капитана полиции, выжившего после недавнего крушения L-410 в Татарстане. Он работает старшим оперуполномоченным в наркоконтроле Башкортостана и не уведомил руководство о поездке в республику.
Дербышева не оправдывает даже тот факт, что он направился прыгать с парашютом в нерабочее время. Главная претензия руководства заключается в том, что подчиненный не предупредил об этом. Теперь он может быть уволен из органов. О проверке сообщил Telegram-канал Baza.
Дербышев - один из шести уцелевших в катастрофе с L-410, которая произошла 10 октября. У него травмы, пострадавший находится в больнице.
Напомним, самолет с парашютистами упал почти сразу после взлета. На борту было 22 человека. Все выжившие сидели в задней части судна.
18 октября были опубликованы последние слова экипажа перед гибелью на L-410 под Татарстаном.