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Происшествия
Опубликовали последние слова экипажа перед гибелью на L-410 под Татарстаном
18 октября, 2021 11:29
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Russian Emergencies Ministry/ Globallookpress
Опубликованы переговоры пилотов L-410, который рухнул под Татарстаном 10 октября. Из них следует, что связь с бортом пропала через минуту после взлета.
Диалог начинается с сообщения экипажа «Взлёт произвел, набор 1500». После этого диспетчер разрешил продолжить полет.
Затем экипаж сообщил об отказе двигателя и заходе на посадку.
Диспетчер спросил, какие высота и скорость. Пилот ответил: «Контролирую, дым».
После этого связь пропала. Переговоры пилотов с диспетчером опубликовал Telegram-канал 112.
Напомним, легкомоторный самолет L-410 с 22 людьми на борту упал почти сразу после взлета с аэродрома. Погибли 16 человек. Выживший из задней части упавшего судна рассказал о хлопке и действиях экипажа.
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