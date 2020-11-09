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Уцелевшая школьница рассказала о закончившейся 4-мя смертями вечеринке в Екатеринбурге

Лилия Караева
9 ноября, 2020 14:16
2 мин
Пиво
Pixabay.com

Школьница по имени Мария, которая осталась в живых после расстрела на вечеринке в Екатеринбурге, рассказала подробности трагедии. Девушки увидели объявление о вечеринке в соцсетях - они не подозревали, что вечер закончится расстрелом.

Троих школьниц забрали молодые люди, за рулем машины был Дмитрий - хозяин квартиры, который во время встречи расстрелял гостей.

«Приехали, отдохнули, время уже час ночи и заходит Дмитрий (хозяин квартиры) с автоматом и говорит: «Давайте поиграем! Выстреливает в Полину, потом в своего друга Антона. Он падает на меня и тем самым прикрывает меня», - рассказала школьница.

После этого Дмитрий ушел на кухню - оттуда раздались еще три выстрела. Девушка пролежала под убитым Антоном до приезда полиции. О том, что Дмитрий покончил жизнь самоубийством, она узнала позже.

По словам девушки, на вечеринке было много пустых бутылок, но никто не употреблял алкоголь. Ей также известно, что совершивший преступление мужчина увлекался видеоигрой Dota, пишет Lenta.ru.

Напомним, в ночь на 7 ноября в Екатеринбурге молодой человек застрелил троих парней и одну девушку из карабина «Сайга». Две участницы встречи выжили, одна из них находится в реанимации.

темы
Екатеринбург
расстрел
вечеринка
школьницы
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