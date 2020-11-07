Четыре тела и множество вопросов — массовое убийство в Екатеринбурге

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Екатеринбург стал местом действия до конца неизвестного криминального сюжета. В квартире дома по улице Социалистической нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями.

Правоохранители среагировали оперативно и уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

По данным ТАСС, страшная находка была обнаружена ночью 7 ноября, когда в полицию поступило сообщение от нашедших тела.