Устроившую «захват заложников» школу оштрафовали за нарушение прав учеников

Telegram-канал «Подъём»

Школу в городе Ишим Тюменской области оштрафовали за урок ОБЖ, на котором устроили показательный «захват заложников».

Во время занятия, на котором имитировался захват школы, одному из учеников стало плохо. После инцидента директор школы заявляла, что родители исказили информацию о происходившем с учениками.

За урок с «захватом» прокуратура Тюменской области наказала четверых. В частности, директора школы и его заместителя. Также представление было вынесено главе города.

«На 50 тыс. руб. оштрафовано само учебное заведение за нарушение прав обучающихся», - цитирует областную прокуратуру Telegram-канал «Подъём».