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Установившему чучело с лицом Путина россиянину заменили реальный срок на условный

Лилия Караева
5 ноября, 2020 12:43
2 мин
Чучело в Перми
Гроза Перми/Youtube.com

Участнику акции с «чучелом» президента России Владимира Путина заменили реальный срок на условный. Россиянин Александр Шабарчин был приговорен к двум годам колонии общего режима.

Решение о смягчении приговора вынес Пермский краевой суд. Прокуратура в апелляции требовала отправить дело на новое рассмотрение, посчитав приговор слишком мягким. Защита настаивала на оправдании, считая, что обвинение строилось на экспертизе без объективных доказательств.

На суде Шабарчин заявил, что в России «никого из публичных людей критиковать и высмеивать нельзя, потому что всегда появится группа, которая может оскорбиться», пишут «Открытые медиа».

По делу о «чучеле» президента судили троих активистов. Кроме Шабарчина, никто не получил реальный срок: Данилу Васильева приговорили к одному году условного срова с одним годом испытательного, а Александра Эткина оправдали.

Осенью 2018 года молодые люди повесили на столбе в центре Перми манекен с изображением Путина в тюремной робе и надписями «Лжец» и «Военный преступник Пыня В. В.». Экспертиза МВД увидела в этом «признаки политической и идеологической ненависти к сторонникам Путина».

Ранее жителям намывных территорий Санкт-Петерурга запретили гулять из-за визита Путина.

темы
Владимир Путин
суд
Пермь
чучело
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