Жителям российского города запретили гулять до 18:00 из-за приезда Путина

Kremlin.ru

В Санкт-Петербурге запретили горожанам гулять по намывному берегу рядом с портом Морской фасад из-за визита президента России Владимира Путина. Сегодня он должен принять участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин».

ФСБ и полиция останавливают горожан и жителей расположенного рядом жилого комплекса «Я — романтик».

«К нам Владимир Владимирович едет, не гуляйте здесь до 18:00», — говорят сотрудники.

Ледокол «Виктор Черномырдин» строился с 2012 года. Его спускают на воду в годовщину смерти экс-премьера. После церемонии Путин должен встретиться с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет Znak.com.

Ранее в статье про президента России в «Православной энциклопедии» появилась статья, в которой говорилось, что Путина крестили по инициативе матери, втайне от отца-коммуниста.