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Владимира Путина крестили втайне от отца-коммуниста: РПЦ внесла Путина в энциклопедию

Антон Мельников
3 ноября, 2020 00:40
2 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

В новом 59-м томе «Православной энциклопедии», которая выпускается на государственные деньги, появилась статься про президента России Владимира Путина.

В статье сообщается, что президент был «крещен в младенчестве по инициативе матери и втайне от отца, убежденного коммуниста». Церемония проходила в Преображенском храме Ленинграда. При этом сам Путин, согласно написанному в энциклопедии, узнал об этом лишь в 1993 году, перед тем как отправиться в командировку в Иерусалим.

Также в статье рассказывается, что в 90-е годы Путин начал приобщаться к религии, при этом информацию об этом он не афишировал, так как считал «личным делом».

Энциклопедия упоминает и конституционные поправки, которые были приняты в 2020 году. Znak.com напоминает, что в статью 67 Конституции РФ внесли фразу про веру в бога, которую народу России «передали предки».

По данным «Открытых медиа», на выпуск 57, 58, 59 и 60 томов «Православной энциклопедии», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выделило 45,2 миллиона рублей, передаёт Znak.com.

темы
Владимир Путин
РПЦ
религия
маразм
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