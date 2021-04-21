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Усиление начнется с четырех часов дня: полиция выведет «эшников» в связи с акциями протеста

Лилия Караева
21 апреля, 2021 10:48
1 мин
Лилия Караева
21 апреля, 2021 10:48
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В связи с анонсированными масштабными акциями протеста 21 апреля российская полиция выделила дополнительных сотрудников для работы в вечерние часы. Усиления, прежде всего, касаются «эшников» - сотрудников анти-экстремистских подразделений МВД.

Ориентировочно усиление начнется с четырех часов. Кроме «эшников», значительное количество сотрудников выводят для работы с камерами видеонаблюдения. По ним планируют отслеживать ситуацию в городах.

Действия силовиков уже отработаны. Бойцов полиции вооружат резиновыми дубинками и противогазами, некоторых - огнетушителями.

До сих пор не решено, выдавать ли полицейским электрошокеры, пишет Telegram-канал Baza.

21 апреля состоится послание президента России Владимира Путина парламенту. В этот же день оппозиция планирует акции протеста. Ранее Путин назвал темы своего выступления.

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