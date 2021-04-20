Владимир Путин назвал темы своего послания Федеральному собранию

Политика

В послании российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию выделены важные темы.

Российский лидер отнес к ним социальные вопросы и развитие инфраструктуры, следует из совещания с Путиным. «В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития», — сказал глава государства.

Президент РФ обратил внимание на необходимость максимальной результативности новых мер поддержки российской экономики и граждан, которые прорабатываются к посланию парламенту, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, текст речи в этом году переписывали много раз - такого никогда не было. В итоге Послание будет увязано на борьбе с коронавирусом.