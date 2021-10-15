Новости – Люди
Люди
Университет Правительства Москвы будет обучать население финансовой грамотности
15 октября, 2021 20:13
1 мин
1 мин
Людмила Егорова/Русская планета
Энтузиасты Московского государственного университета управления (МГУУ) открыли для всех желающих Клуб финансовой грамотности. Участниками могут стать как студенты вузов, а также те, кому интересно данное направление.
«Сотрудниками была разработана специальная программа, направленная на понимание социально-экономических проблем развития России. Участники в форме дискуссий обсуждают актуальные вопросы современности», – сообщили в пресс-службе вуза.
Научным руководителем Клуба стал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента и финансового права Алексей Шестемиров.
Ранее «Русская планета» писала, что порядка 40% россиян не имеют никакой финансовой подушки.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости