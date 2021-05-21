Почти 40 процентов россиян не имеют никакой финансовой подушки

Экономика

Жить изо дня в день не имея никаких накоплений приходится 37 процентам россиян. У оставшихся 63 процентов объемы разнятся.

По данным проведенного Россельхозбанком исследования, четверть граждан РФ откладывают порядка одной десятой своего дохода на будущее, еще 20 процентов россиян - до половины. Свыше половины своего заработка могут позволить себе откладывать лишь 5 процетнов жителей нашей страны.

Как передает РИА «Новости», россияне, направляющие свои «свободные деньги» в инвестирование, предпочитают недвижимость и иностранные валюты. В ценные бумаги деньги вложились лишь 13 процентов респондентов.