Уникальное явление: Лукашенко пересмотрел лауреатов госпремии 2020 года и у двоих забрал призы
Президент Беларуси Александр Лукашенко пересмотрел список лауреатов Государственной премии за 2020 год. В результате у двоих человек забрали призы - почему, не объясняется.
21 июня на Национальном интернет-портале было опубликовано постановление Лукашенко, в котором говорится, что из предыдущего указа от 18 января 2021 года должны быть изъяты два параграфа - двенадцатый и тринадцатый.
Имена людей, чьи премии аннулируются, не приводятся. Понятно только, что в новое постановление попали лауреаты, награжденные за «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей».
Как пишет «Наша Нива», премии лишился заместитель директора Республиканского центра онкологии Виктор Кахнюк. Кто второй - не совсем ясно: это либо заведующий лабораторией торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии Виктор Малькевич, либо заместитель директора Выставочного центра «Аквабел», доктор медицинских наук Олег Суконко.
Ранее Лукашенко оценил вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса в республике.