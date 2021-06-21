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Александр Лукашенко оценил вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса в Беларуси
21 июня, 2021 15:38
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса в республике.
По его словам, пока в стране не будет вводиться обязательная вакцинация населения от коронавируса. «Слава богу, необходимости такой нет», - добавил Лукашенко.
Однако, «если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип», отметил белорусский лидер.
Лукашенко также, комментируя резкий рост заболеваемости коронавирусом в России, выразил поддержку гражданам РФ, пишет БЕЛТА.
В Евросоюзе хотят «поставить на колени» Александра Лукашенко и ждут над ним суда.
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