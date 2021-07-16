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Украинцы испытывают масштабную нехватку продовольствия
16 июля, 2021 00:26
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Alexander Legky/Russian Look
Согласно докладу Детского фонда ООН, на Украине увеличилось число граждан, испытывающих масштабную нехватку продовольствия.
Таким образом, Украина стала единственной страной Восточной Европы, где наблюдается значительная нехватка продовольствия, в то время как в других странах региона ситуация с этим нормализуется.
По последним данным, более миллиона украинцев (2,5 процента от всего населения) пропускают приемы пищи или потребляют меньшее количество еды из-за финансовых трудностей. Как говорится в исследовании, этот показатель намного хуже, чем в России и Польше, сообщает «Lenta.ру».
Как сообщалось, в Казахстане все больше жителей голодают. К такому выводу пришли специалисты проекта по мониторингу экономики страны.
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